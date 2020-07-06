Парковый некрополь: археологи обнаружили во Владимирской области необычные средневековые погребения

Российские археологи обнаружили на Пужаловой горе в Гороховце Владимирской области большое количество средневековых погребений, как грунтовых, так и курганных. Они были найдены прямо под дорожками Центрального городского парка. Могильник относится ко второй половине XII века — периоду, когда, как считается, был основан город. Учёные предполагают, что результаты раскопок помогут понять быт, привычки и состояние здоровья первых жителей Гороховца.

Российские учёные из Института археологии РАН обнаружили в Гороховце Владимирской области большое количество средневековых погребений, относящихся ко второй половине XII века. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Согласно письменным источникам, Гороховец был основан между 1158 и 1174 годами на восточных рубежах Владимиро-Суздальского княжества. Считается, что город построили на пустом месте. В настоящее время средневековое городище находится на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, а некрополь из 105 курганов — на территории Центрального городского парка.

Гороховец, Пужалова гора. Место раскопок

© Институт археологии РАН

В ходе раскопок весной 2020 года учёные обнаружили 24 погребения, скрытых под парковой аллеей. Часть из них представляла собой грунтовые могилы, другая находилась под курганными насыпями. Новое исследование позволило впервые датировать погребения серединой XII — началом XIII века, то есть временем основания Гороховца.

Захоронения представляли собой прямоугольные ямы, на дне которых были найдены останки погребённых. Умершие ориентированы головой на запад, похоронены в деревянных гробах со сложенными на груди или в районе живота руками.

В двух мужских захоронениях обнаружили металлические пуговки, в пяти женских — височные кольца, плетёные перстни и браслет из цветного металла. В детском погребении археологи нашли ожерелье из стеклянных бусин и подвески-лунницы.

Височные кольца in situ (непосредственно на месте обнаружения)

© Институт археологии РАН

«Древнерусские насельники Гороховца начали возводить курганы на Пужаловой горе в тот период, когда курганы уже перестали быть нормой в старых очагах восточнославянского расселения. Здесь мы видим параллельное существование и курганных, и грунтовых погребений, и это — интересный штрих к понимаю особенностей средневекового погребального обряда», — отметил директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

Дальнейшее изучение находок прояснит хронологическое соотношение двух групп захоронений (курганных и грунтовых), полагают исследователи. Также они надеются выяснить, с чем связано существование грунтовых погребений возле курганов: с изживанием курганного обряда или с изначальным разнообразием погребальной обрядности средневековых славян.

Итоговые результаты раскопок помогут понять, как формировался один из малых городов Северо-Восточной Руси, а исследование антропологического материала покажет, кем были первые жители средневекового города, какими были их быт, привычки и состояние здоровья.