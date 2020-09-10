Голова птицы, тело змеи и рыбий хвост: в Переславле-Залесском обнаружили древние граффити фантастического существа

Российские археологи обнаружили в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского два десятка древних погребений, большое количество монет и фрагментов фресковой живописи XII века. Также было найдено несколько древнерусских граффити. На одном из рисунков — бегущий человек, поднимающий над головой фантастическое существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом.

Учёные Института археологии Российской академии наук обнаружили в ходе раскопок в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского два десятка древних погребений, большое количество монет, фрагменты первоначальной фресковой живописи собора и оригинальные древнерусские граффити XII века. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Команда археологов провела в Спасо-Преображенском соборе комплекс исследовательских работ, приуроченных к предстоящей реставрации интерьера этого древнейшего храма, построенного по приказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века.

Шурф у западной стены собора

© Институт археологии РАН

У северной стены внутри храма учёные обнаружили белокаменный саркофаг второй половины XIII — начала XIV века, где был погребён мужчина.

При раскопках снаружи собора было найдено ещё два десятка погребений, в основном относящихся к XVI—XVII векам. На этом средневековом прихрамовом кладбище археологи нашли несколько бронзовых нательных крестиков, большое количество монет Московского государства и бронзовый перстень с, предположительно, агатовой вставкой с изображением птицы.

Фрагмент фундамента у северной стены собора

© Институт археологии РАН

Внутри собора археологи обнаружили многочисленные фрагменты первоначальной фресковой живописи и глиняные плитки пола с остатками жёлтой и зелёной глазури.

Но самыми яркими переславскими находками этого сезона археологи считают древнерусские граффити в Спасском соборе, датированные XII веком. Учёные обнаружили древнерусскую надпись с пятью загадочными символами и текстом «но не всем ладно. Игнат писал». Там же древний автор изобразил бегущего человека, поднимающего левой рукой фантастическое существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом.

Белокаменный блок на северном фасаде с граффити и рисунком

© Институт археологии РАН

Исследователи отмечают, что подобные изображения встречаются в средневековых западноевропейских миниатюрах, но являются редкостью для Древней Руси.

На соседних каменных блоках собора археологи обнаружили ещё две надписи того же периода. Они представляют собой автограф «Лазорь писал» и последовательность из сокращённо записанных названий дней недели.

По мнению учёных, находки существенным образом дополняют массив древнерусских граффити, найденных на фасадах Спасо-Преображенского собора в 2015 году. Из них наиболее известна надпись с перечислением убийц Андрея Боголюбского.