Голова птицы, тело змеи и рыбий хвост: в Переславле-Залесском обнаружили древние граффити фантастического существа
- Спасо-Преображенский собор в Переславле. Северный фасад
- © Институт археологии РАН
Учёные Института археологии Российской академии наук обнаружили в ходе раскопок в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского два десятка древних погребений, большое количество монет, фрагменты первоначальной фресковой живописи собора и оригинальные древнерусские граффити XII века. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Команда археологов провела в Спасо-Преображенском соборе комплекс исследовательских работ, приуроченных к предстоящей реставрации интерьера этого древнейшего храма, построенного по приказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века.
- Шурф у западной стены собора
- © Институт археологии РАН
У северной стены внутри храма учёные обнаружили белокаменный саркофаг второй половины XIII — начала XIV века, где был погребён мужчина.
При раскопках снаружи собора было найдено ещё два десятка погребений, в основном относящихся к XVI—XVII векам. На этом средневековом прихрамовом кладбище археологи нашли несколько бронзовых нательных крестиков, большое количество монет Московского государства и бронзовый перстень с, предположительно, агатовой вставкой с изображением птицы.
- Фрагмент фундамента у северной стены собора
- © Институт археологии РАН
Внутри собора археологи обнаружили многочисленные фрагменты первоначальной фресковой живописи и глиняные плитки пола с остатками жёлтой и зелёной глазури.
Но самыми яркими переславскими находками этого сезона археологи считают древнерусские граффити в Спасском соборе, датированные XII веком. Учёные обнаружили древнерусскую надпись с пятью загадочными символами и текстом «но не всем ладно. Игнат писал». Там же древний автор изобразил бегущего человека, поднимающего левой рукой фантастическое существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом.
- Белокаменный блок на северном фасаде с граффити и рисунком
- © Институт археологии РАН
Исследователи отмечают, что подобные изображения встречаются в средневековых западноевропейских миниатюрах, но являются редкостью для Древней Руси.
На соседних каменных блоках собора археологи обнаружили ещё две надписи того же периода. Они представляют собой автограф «Лазорь писал» и последовательность из сокращённо записанных названий дней недели.
По мнению учёных, находки существенным образом дополняют массив древнерусских граффити, найденных на фасадах Спасо-Преображенского собора в 2015 году. Из них наиболее известна надпись с перечислением убийц Андрея Боголюбского.
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