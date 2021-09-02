«Свидетели древней истории»: российские археологи обнаружили в Нижегородской области артефакты каменного века

Российские археологи обнаружили более 20 тыс. артефактов каменного века в Нижегородской области. Масштабные исследования были проведены во время археологических работ, предваряющих строительство скоростной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань. Учёные нашли следы древнего поселения и множество изделий из кремня. Также они обнаружили предметы, относящиеся к более поздним эпохам: неолиту, бронзовому и раннему железному векам. Исследователи считают, что эти археологические объекты помогут в деталях реконструировать образ жизни древнего человека.

Учёные из Института археологии РАН обнаружили более 20 тыс. артефактов эпохи каменного века в ходе раскопок в Нижегородской области возле реки Велетьмы (притока Оки). Исследования проводились во время археологических работ, предваряющих строительство скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Раскопки в этих местах начались ещё в XIX веке, ими занимался граф Алексей Уваров. В 1970—1980-х годах учёные продолжили изучать объекты на этой территории. Однако систематические раскопки большими площадями на данном участке не проводились, и археологи смогли полноценно исследовать эти объекты, лишь когда на этом месте началось строительство скоростной автомобильной дороги.

«Расположенные на трассе памятники — свидетели древней истории, часть культурного наследия нашей страны. Окрестности деревень Малое Окулово, Волосово, Навашино близ Мурома — значимые для российских археологов территории: это одна из точек, где начиналась наша археология. Именно в этих местах в XIX веке вёл раскопки граф Алексей Сергеевич Уваров, исследования которого привели к открытию археологических памятников и культур от палеолита до эпохи бронзы», — отметила заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.

Начало раскопок возле реки Велетьмы

© Институт археологии РАН

Общая площадь изученного культурного слоя превысила 15 тыс. кв. м. Археологи обнаружили следы поселения возрастом 10 тыс. лет, а среди найденных объектов каменного века были многочисленные изделия из кремня и костные остатки животных и рыб.

Также были найдены две ямы, которые, по мнению учёных, являются следами жилищного комплекса древнего поселения. На исследуемой территории археологи нашли множество предметов из расщеплённого камня, в частности наконечники стрел, скребки, проколки, фрагменты топора и керамических сосудов.

Стоянка Малое Окулово–11. Каменные орудия: ножи, сверло, наконечник стрелы, резец, скобель, лезвие тесла

© Институт археологии РАН

Учёные обнаружили и предметы более поздних эпох: неолита, бронзового и раннего железного веков. К эпохе бронзы исследователи отнесли кратковременные стоянки древних скотоводов фатьяновской культуры, пришедших с запада, и поздняковской культуры, связанной со степями юга России.

Найденные археологические объекты помогут реконструировать образ жизни древнего человека, считают учёные.

«Это совершенно уникальное по объёму исследование памятников каменного века, редчайший случай, когда памятник вскрывается практически полностью — и его центральная часть, и периферия. Благодаря раскопкам на широкой площади мы можем получить полнейшее представление о структуре поселения эпохи мезолита и реконструировать в деталях быт и деятельность человека», — отметила заместитель руководителя Навашинского отряда ИА РАН Дарья Еськова.