Уличная планировка и дворы знати: как выглядели древнерусские поселения в Волго-Окском регионе

Российские археологии установили, как выглядели древнерусские поселения в Волго-Окском регионе. Масштабные исследования проводились во Владимирской области в преддверии строительства скоростной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань. Исследователи определили, что сёла XII века имели уличную планировку, в них были дворы знати и различные ремесленные объекты. В ходе раскопок учёные обнаружили более 4,5 тыс. артефактов, характеризующих особенности хозяйства, быта и культуры населения домонгольской Руси, что позволяет более подробно изучить этот исторический период.

Учёные из Института археологии РАН впервые установили, как выглядели домонгольские средневековые поселения XII века, располагавшиеся в Волго-Окском регионе России.

Так, выяснилось, что это были богатые поселения с уличной планировкой, дворами знати, кузницами и гончарными горнами. В ходе раскопок археологи нашли более 4,5 тыс. артефактов, характеризующих особенности хозяйства, быта и культуры населения древней Руси, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Поселения Чаадаево и Катышево в окрестностях Мурома и селище Столбище под Владимиром были обнаружены в 2020 году в ходе историко-культурной экспертизы на территории, где запланировано строительство автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань. В текущем году археологи продолжили исследовать эти объекты. Площадь раскопок составила от 12 тыс. м² до 20 тыс. м².

«Раскопки 2021 года впервые дали важные материалы, принципиальные для характеристики сельских поселений домонгольского времени в Волго-Окском регионе: мы увидели, как устроены усадьбы, и собрали обширный материал для изучения культуры Муромской земли как особой исторической области средневековой Руси, незаслуженно остающейся на периферии исследовательского внимания», — отметил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Шиферные пряслица, каменные бусы, бусы из стекла, стеклянные браслеты, костяной гребень

© Институт археологии РАН

Учёные выяснили, что эти древнерусские поселения относятся к XII—XIV векам. Наземные постройки в селищах не сохранились, однако исследователи нашли ямы с бытовым мусором, пережжёнными камнями и обмазкой от разрушенных печей. Археологи определили, что все селища были огорожены частоколом. Исследователи также обнаружили глубокие прямоугольные подполья со следами деревянных конструкций. По словам специалистов, эти помещения служили погребами, которые находились под жилищами.

Учёные также установили, что у муромских поселений была уличная планировка. От ворот к центру поселения вела центральная улица шириной до 8 м. По обеим сторонам от неё располагались усадьбы.

Что касается обнаруженных на месте сёл артефактов, то здесь в основном были найдены бытовые предметы — ножи, детали замков и ключи. В ходе раскопок встретились также и орудия труда: шиферные пряслица (грузик, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. — RT), шилья, иглы и фрагменты топоров.

Основным занятием местных жителей было сельское хозяйство, считают учёные. В поселениях археологи обнаружили ямы для хранения зерна, а также серпы и жернова.

«Склад» сельскохозяйственных орудий и плужный лемех и серп в процессе расчистки

© Институт археологии РАН

По словам исследователей, на территории поселения Чаадаево могло проживать племя мурома (финно-угорский народ, живший в нижнем течении Оки в окрестностях города Мурома. — RT).

«Свидетельство процессов ассимиляции муромы — редкие находки, относящиеся к кругу финских древностей: это подвеска-лунница с орнаментом в виде плетёной косички, кольцевые застежки, детали привесок и ножи с прямой спинкой. Набор этих предметов немногочислен, но вместе с фрагментами лепной финской посуды он составляет отдельную группу среди находок и, вероятно, является следами более раннего муромского поселения, существовавшего здесь до древнерусского селища», — пояснила руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова.

Кроме этого, на муромских селищах археологи нашли предметы вооружения и воинского снаряжения, четыре стило (письменная принадлежность заострённой формы. — RT), книжные застёжки и некоторые другие вещи, относившиеся к обиходу местных элит. Также на территории средневековых населённых пунктов были найдены более 40 фрагментов амфор, использовавшихся для транспортировки вина и масла. К редким находкам учёные отнесли свинцовую подвесную печать с подгрудным изображением Иисуса Христа и ликом неизвестного святого.

Фрагмент донца красноглиняного горшка с клеймом из нижней части заполнения горна

© Институт археологии РАН

В северо-восточной части селища Катышево удалось найти и вовсе уникальный артефакт: глинобитный гончарный горн (печь для обжига керамических изделий. — RT). Также, как сообщили в ИА РАН, там были найдены следы железоделательного и ювелирного производств, кузнечного ремесла (горшок с остатками железа, клещи, наковальня, заготовки орудий).

«Двухкамерный гончарный горн с вертикальной системой поступления горячих газов сохранился на высоту 72 сантиметров. В нижней части заполнения горна мы обнаружили фрагменты четырех красноглиняных горшков с клеймами на донцах: два квадрата, вписанных один в другой, углы квадратов между собой соединены диагональными линиями. Предварительно горн датируется концом XIII — началом XIV века», — рассказал руководитель раскопа на селище Катышево, сотрудник Института археологии РАН Павел Русаков.

Пряжки, нательный крестик, витой браслет

© Институт археологии РАН

В поселении Столбище учёные обнаружили также ряд украшений и предметов христианского культа домонгольского времени.

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По словам исследователей, ведущиеся археологические работы и найденные в ходе них артефакты помогут в изучении быта и жизни поселений домонгольского времени.

«Раскопки селищ (...) дали новые материалы, принципиально важные для характеристики сельских поселений домонгольского времени. Впервые в изучении этих поселений целиком вскрыты сельские усадьбы и установлен усадебный характер планировки сёл XII века. Находки на сельских поселениях статусных вещей, связанных с повседневным обиходом и профессиональными занятиями элиты, подтверждают сделанные ранее на материалах Суздальского Ополья выводы о присутствии «дворов знати» на сельских поселениях и указывает на перспективность их поиска», — отметил Макаров.