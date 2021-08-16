В поисках Эргенэ-Куна: российские учёные обнаружили древние захоронения в Бурятии

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Екатерина Кийко
Российские археологи в ходе раскопок в Окинском районе Бурятии обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений. Эта находка была сделана во время экспедиции по поиску прародины монгольского народа Эргенэ-Кун. Учёные также нашли древний памятник херексур, который указывает на пребывание на этой территории европеоидной расы. Помимо этого, в ходе раскопок была обнаружена древнейшая в Юго-Восточном Саяне могила человека позднего бронзового века.
В поисках Эргенэ-Куна: российские учёные обнаружили древние захоронения в Бурятии
  • © www.istu.edu

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) провели раскопки в Окинском районе Бурятии, чтобы узнать, кто населял эти труднодоступные территории до XVII века. Об этом сообщила пресс-служба ИРНИТУ.

В рамках фестиваля «Эргенэ-Кун» группа археологов во главе с руководителем научно-исследовательской лаборатории археологии ИРНИТУ Артуром Харинским отправилась в верховья реки Оки, где, по мнению историков, может находиться прародина монгольского народа Эргенэ-Кун. Всего во время экспедиции было найдено 34 курганообразных конструкции.

Участники экспедиции исследовали ритуальные сооружения, которые могли быть созданы древними племенами в память об умерших. Эти сооружения, по одной из версий, являются кенотафами — символическими могилами, «хозяева» которых погибли или пропали без вести вдали от дома.

  • © www.istu.edu

По мнению учёных, чтобы понять назначение могил, следует изучать монгольскую мифологию.

На месте раскопок экспедиция также обнаружила каменный курган с кольцевой оградкой — херексур. По мнению учёных, данная находка может означать, что на этой территории пребывало европеоидное население и оно продвигалось в восточную часть Центральной Азии.

«Обследованный херексур — самый северный из всех известных памятников данного типа. Это означает, что население с примесью хорошо выраженных европеоидных черт продвинулось далеко на восток. Пути миграции проходили по труднодоступным перевалам. Мы можем предположить, что верховья Оки были одним из центров расселения представителей культуры оленных камней и херексуров», — подчёркивает Артур Харинский.

  • © www.istu.edu

Кроме того, во время раскопок археологи обнаружили необычное захоронение. Погребённый лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с ним находились камни разных цветов, в которых учёные увидели сакральный смысл.

«Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века», — комментирует результаты раскопок Артур Харинский. 

Археологи решили передать останки для детального изучения канадскому учёному Анджею Веберу, который проведёт все нужные анализы в лаборатории Оксфордского университета.

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