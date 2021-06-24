Морская гавань, храмовые стены и глиняные верблюды: что нашли российские археологи в Южном Ираке

Российские учёные в ходе археологических раскопок в Южном Ираке установили местонахождение порта старовавилонских времён. Гавань находилась возле старого русла Евфрата, в той же местности исследователи обнаружили фрагменты древних стен, которые, как предполагается, были частью дворцово-храмового комплекса. Помимо этого, в ходе раскопок были найдены различные артефакты, относящиеся к раннему железному веку. Полученные в ходе экспедиции данные позволили учёным предположить, что это поселение в том или ином виде могло существовать намного дольше, чем считалось ранее.

Российские археологи обнаружили в Южном Ираке следы древнего порта старовавилонских времён. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

Как предполагают исследователи, гавань находилась возле старого русла Евфрата и могла использоваться для приёма как речных, так и морских судов.

Кроме того, учёные нашли фрагмент массивной стены шириной около четырёх метров, высотой — около двух. Сложена она из сырцовых кирпичей и, как считают специалисты, относится к системе сооружений дворцово-храмового комплекса.

Название города учёным пока установить не удалось, однако полученные в ходе раскопок данные позволяют предположить, что в том или ином виде он существовал с середины II до I тыс. до н. э.

Археологический лагерь на Телле Дехайла. Тростниковые домики РИКЭ. Фото М.Ю. Меньшикова

© Пресс-служба Института археологии РАН

По мнению российских учёных, расцвет поселения пришёлся на 1900—1700 годы до н. э. После этого, полагают исследователи, начались «месопотамские тёмные века» — системный кризис, наступивший около 1739 года до н. э. В это время крупные города опустели, а население бежало на север или переместилось в маленькие поселения на берегах рек и каналов.

Впрочем, на месте раскопок экспедиция также обнаружила артефакты, относящиеся к раннему железному веку, — окисленный наконечник стрелы, следы очагов-таннуров и фигурки верблюдов из глины. Находки позволили учёным предположить, что поселение могло продолжить существование и после «тёмных веков».

«Судя по находкам, эти места были обитаемы вплоть до раннего железного века, а не только в старовавилонский период, как это представлялось ранее», — сказал один из руководителей российско-иракской экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Шахмардан Амиров.

По его словам, «расширение площади раскопок должно дать больше хронологической определённости».

Фрагмент стены теменоса

© Пресс-служба Института археологии РАН

Российские учёные начали раскопки в Южном Ираке весной 2020 года. Это первая отечественная экспедиция в данном регионе за более чем 30 лет. В 1969—1985 годах там работали советские археологи, однако они были вынуждены покинуть страну после начала войны между Ираком и Ираном.

Сейчас российские учёные готовятся к проведению второй фазы исследований, которая намечена на осень 2021 года. Они планируют применить воздушно-лазерное сканирование для изучения местности. Этот способ позволит увидеть древние объекты ландшафта и архитектуры, невидимые невооружённым глазом, а также собрать ценную информацию о древних реках, каналах и болотах.