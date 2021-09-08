«Единственная в Северной Бактрии»: что обнаружили археологи в эллинистической крепости Узундара

Российские археологи в составе международной группы провели раскопки в эллинистической крепости Узундара в Байсунском районе Узбекистана. Там они обнаружили значительное количество артефактов, благодаря которым смогли проследить историю появления крепости в начале III века до н. э. и её эволюцию.

Учёные из Института археологии РАН, Института искусствознания Академии наук Узбекистана и Международного Караван-Сарая культуры имени Икуо Хираямы провели раскопки в крепости Узундара в Байсунском районе Узбекистана. Они обнаружили значительное количество артефактов, благодаря которым смогли проследить историю появления крепости и её эволюцию. Об этом сообщили в пресс-службе ИА РАН.

Крепость Узундара была пограничной заставой, защищавшей от набегов кочевников эллинистическую Бактрию — центр древнего греко-бактрийского государства (середина III — середина II в. до н. э. — RT), образовавшегося в результате распада империи Селевкидов. Узундара была построена в начале III века до н. э. и пала после штурма войск кочевников во II веке до н. э. В 1991 году крепость была обнаружена учёным Академии наук Республики Узбекистан Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе. С 2013 по 2019 год в ней вёл раскопки Бактрийский отряд Среднеазиатской экспедиции ИА РАН. В результате исследований был составлен план крепости и изучена её цитадель.

«Раскопки показали, что фортификационные сооружения прекрасно сохранились. Впервые с момента гибели крепости стены Узундары снова увидели свет: мы раскрыли половину угловой башни, сохранившейся в высоту на два этажа, открыли проход и крепостные стены с двумя галереями, которые уцелели, на высоту до трёх метров. Потрясающе, что единственная в Северной Бактрии каменная эллинистическая крепость III—II веков до нашей эры обладает такой уникальной сохранностью», — отметила руководитель Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская.

В 2021 году учёные продолжили раскопки. Исследователи обнаружили под кладкой основной крепостной стены Узундары следы ещё одной. Это указывает на то, что стены крепости были снесены и выстроены заново на старых основаниях, считают исследователи. Следы перестройки были зафиксированы и в угловой башне, высота которой составляет 4,5 м. По архитектурно-строительным расчётам, изначальная высота башни могла достигать 8 м.

Серебряная и медная монеты Евтидема I и бронзовый наконечник стрелы

© archaeolog.ru

В процессе раскопок археологи собрали огромную коллекцию находок, которые подтвердили, что крепость была перестроена в начале III века до н. э. и заброшена во II веке до н. э. Среди артефактов были найдены монеты бактрийского царя Евтидема I, относящиеся к III веку до н. э. Исследователи нашли большое количество предметов из керамики того времени, в частности, фрагменты керамического кувшина с граффито (разновидность декорирования. — RT) и керамическую панель, которой украшали стены башни.

Также учёные обнаружили несколько редких предметов, относящихся к эпохе падения Узундары, в частности, китайский арбалетный болт, который датируется II—I веком до н. э. Учёные предполагают, что это оружие принадлежит юэчжийским кочевникам, которые стали одной из причин гибели бактрийского царства.

Китайский арбалетный болт

© archaeolog.ru

Археологи планируют дальше исследовать крепость, так как она является уникальным археологическим объектом, сохранившимся до наших дней.

«Мы только приступили к изучению крепости, но уже сейчас очевидно, что её сохранность уникальна. В дальнейшем мы надеемся выяснить планировку основного четырёхугольника крепости и найти основные жизненно важные постройки: вход в крепость, хранилище воды, расположение казарм и общественных построек, в том числе храма», — отметила Нигора Двуреченская.