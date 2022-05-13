Скальвские захоронения: российские археологи изучили некрополь V—VI веков на берегу реки Неман

Российские археологи исследовали некрополь V–VI веков в Калининградской области. По словам учёных, объект очень хорошо сохранился, что позволило детальнее его изучить, определить возраст и собрать коллекцию артефактов. Археологи установили, что захоронения принадлежали племени скальвов, и выяснили, как изменялась их погребальная обрядность на протяжении двух веков. Исследователи также обнаружили традиционные племенные захоронения с останками животных.

Учёные из Института археологии РАН исследовали некрополь V—VI веков на левом берегу реки Неман (Калининградская область), принадлежавший племени скальвов. Археологический памятник остался в полной сохранности: не был разграблен и не пострадал от последующей застройки. Это позволило исследователям полноценно изучить могильник, определить его возраст и собрать богатую коллекцию артефактов, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Объект, получивший название Ливенское, был обнаружен в 2016 году отрядом археологической экспедиции ИА РАН. Весной 2022 года учёные установили, что возникновение некрополя датируется V—VI веками н. э., эпохой Великого переселения народов.

Начало раскопок в Калининградской области

© Институт археологии РАН

Исследователи также выяснили, как изменялась погребальная обрядность скальвов: в могильнике были обнаружены грунтовые погребения, совершённые по обряду ингумации (трупоположение) и кремации (трупосожжение). Исследование показало, что погребения с ингумациями были совершены раньше, чем погребения с кремациями.

«Останки принадлежат погребённым всех половозрастных групп: мужчинам, женщинам и детям. К раскопкам на памятнике были привлечены специалисты различного профиля, некоторые из них консультировали археологов удалённо. Мы отобрали образцы костной ткани человека и животных для дальнейших исследований в лабораторных условиях (например, для возможных генетических исследований, реконструкции системы питания и миграционных процессов населения). Собраны образцы грунта для спорово-пыльцевого исследования, а также образцы органики для уточнения состава остатков органических изделий», — цитирует пресс-служба ИА РАН научного сотрудника отдела теории и методики ИА РАН Екатерину Клещенко.

Погребение головы коня с удилами / коготь медведя из погребения

© Институт археологии РАН

Среди интересных находок исследователи отмечают бронзовые арбалетовидные фибулы (металлические застёжки для одежды. — RT), украшенные припаянными серебряными пластинками, и бронзовые браслеты с расширяющимися концами. Учёные также обнаружили разнообразные проволочные перстни, поясные бронзовые пряжки и небольшие, выточенные на токарном станке бусины из янтаря. Кроме украшений и деталей костюма, в погребениях были найдены железный втульчатый топор, небольшой черешковый нож и керамические лепные сосуды.

Особый интерес исследователей вызвали захоронения с останками животных, в частности с головами лошадей. По словам археологов, необычность таких могил заключается в том, что в них отсутствует погребальный инвентарь (совокупность предметов, сопровождающих захоронение. — RT).

Исключением было лишь обнаруженное захоронение целой туши молодой лошади с удилами, рядом с которой находились янтарные бусы и бронзовые спиральные кольца.

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В одной из могил учёные также обнаружили сожжённую когтевую фалангу медведя. Исследователи отмечают, что когтевые фаланги животных нередко встречаются в могильниках на территории Восточной Европы.

Стоит отметить, что учёные впервые за 80 лет исследовали скальвский некрополь в Калининградской области. В последний раз раскопки могильника скальвской культуры в регионе проводили в 1939 году возле города Тильзит (Советск). Тогда археологи изучили не менее 1200 грунтовых погребений некрополя и установили, что его использовали начиная с эпохи римского влияния до эпохи викингов.

По словам руководителя экспедиции — научного сотрудника отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Эдвина Зальцмана, именно древности из погребений, относящихся к эпохе викингов, отличались особым богатством.

«Вероятно, элита скальвов контролировала участок Неманского торгового пути, проходящего через их владения, что и объясняет обилие и разнообразие погребального инвентаря», — пояснил Зальцман.