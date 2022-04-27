Секреты зубного камня: учёные выяснили время появления молочного скотоводства в российской Евразии

Группа учёных, в которую вошли сотрудники ряда российских научных центров и их зарубежные коллеги, узнали, когда народы Кавказа и Окско-Волжско-Донского региона впервые начали разводить скот для получения молока. Для этого исследователи изучили отложения на зубах найденных в этих регионах останков людей. Методика позволяет выяснить, когда в рационе древних народов появились молочные продукты. Оказалось, что на Кавказе молочным разведением овец люди занимались ещё 7 тыс. лет назад, на равнине этот вид скотоводства появился немного поздней.

Международный коллектив учёных, в который вошли российские исследователи из ряда отечественных научных центров, выяснил, когда народы Кавказа и Евразийской степи начали разводить молочный скот и употреблять молочные продукты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Работа велась при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ).

Как сообщила пресс-служба РНФ, в изысканиях совместно с зарубежными коллегами приняли участие сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова, Института археологии РАН, Государственного исторического музея, Государственного унитарного предприятия «Наследие», Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, Самарского государственного социально-педагогического университета, Липецкого государственного педагогического университета, а также Института истории и археологии УрО РАН.

Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии

РИА Новости

© Денис Абрамов

Учёные проанализировали пищевые белки, сохранившиеся в зубном камне людей, живших 9—3,5 тыс. лет назад на территории Понтийско-Каспийской степи и соседних регионов Южного и Северного Кавказа, Окско-Волжско-Донского и Восточного Урала. Всего были исследованы останки 45 человек. Как отмечают авторы работы, по найденным в зубных отложениях белкам можно определить, молоко каких животных употреблялось в пищу человеком при жизни.

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Анализ показал, что в предгорье и степной зоне Северного Кавказа молочное животноводство существовало 7 тыс. лет назад. Для получения молока в этой местности тогда разводили овец. Однако местные народы содержали и крупный рогатый скот — его мясо употребляли в пищу, а также использовали животных для перевозки грузов. Об этом свидетельствуют археологические находки.

Употреблять в пищу коровье и козье молоко местные скотоводы начали только 4—5 тыс. лет назад. Правда, впоследствии из-за холодных зим и засух людям пришлось снова вернуться к разведению более неприхотливых овец. Со временем условия в предгорьях Кавказа стали непригодны для разведения скота, и людям пришлось переселиться на плато, где ещё оставались пастбища. Примерно 3 тыс. лет назад люди спустились в степи, но теперь они сосредоточились на разведении лошадей, которые могут прокормить себя даже зимой, выкапывая траву из-под глубокого снега. Однако учёные сомневаются, что в регионе практиковалось употребление в пищу кобыльего молока — его следы не удалось найти в зубном камне живших в этой местности в ту эпоху людей.

Как удалось установить, жители Окско-Волжско-Донского региона занялись молочным скотоводством позже кавказских народов — лишь 4 тыс. лет назад. При этом в небольшом количестве скот появился здесь давно — около 6 тыс. лет назад. Исследователи пока не знают, почему так произошло, также неизвестно и о каких-либо связях между народами этих регионов в древности.

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Исследователи напоминают, что скотоводство начало активно развиваться в Европе, Азии и Африке в 7000—1500 годах до н. э. Археологические находки говорят о том, что животноводство в эти периоды постепенно распространялось и в Понтийско-Каспийской степи, простирающейся от берегов Чёрного моря на восток до берегов Каспия. Однако учёным неизвестно, как происходил этот процесс и как природные условия влияли на миграции древних скотоводов.

«Археологические артефакты, относящиеся к самому началу скотоводческой деятельности человека, не содержат доказательств того, что люди разводили домашний скот для получения молока. Однако где-то эта практика должна была появиться, чтобы затем захватить Евразию», — пояснила доктор исторических наук, главный научный сотрудник Исторического музея и Кунсткамеры, участник проекта РНФ Наталья Шишлина.