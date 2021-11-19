В скифском кургане: в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением неизвестных божеств

Специалисты Института археологии РАН обнаружили в курганном могильнике Девица V в Воронежской области уникальный для Среднего Дона артефакт — серебряную пластину с изображением нескольких божеств. Часть персонажей учёным уже удалось идентифицировать, остальных ещё предстоит изучить. Археологи отмечают, что эта находка позволит расширить научные представления о религиозных верованиях скифов.

Сотрудники Института археологии РАН в ходе раскопок в Острогожском районе Воронежской области обнаружили уникальный артефакт — серебряную накладку с изображением фигур скифского пантеона. Как отмечается в пресс-релизе, подобные предметы ранее не находили на Среднем Дону.

Находка была сделана в курганном могильнике Девица V, обнаруженном в 2000 году Донской археологической экспедицией. Захоронение состоит из 19 курганов, часть из которых долгое время находились под сельскохозяйственной распашкой и практически сровнялись с землёй. Археологические раскопки проводятся здесь с 2010 года.

Богиня и грифоны

Серебряная накладка находилась в кургане №7, расположенном в центральной части некрополя. Артефакт лежал в некотором отдалении от остальных предметов, также обнаруженных в гробнице.

Деревянная основа, к которой накладка была когда-то прибита серебряными гвоздиками, почти полностью истлела. Длина самой накладки составляет 34,7 см, ширина в средней части — 7,5 см.

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Как полагают учёные, центральная область пластины, вероятно, украшена изображением крылатой фигуры владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — скифской богини Аргимпасы. Она соответствует фригийской богине Кибеле, культ которой начал проникать в скифскую культуру ещё в VII в. до н. э. во время скифских походов в Переднюю Азию.

«Верхняя часть её тела обнажена. На голове — убор типа короны с рогами. Её окружают с двух сторон фигуры крылатых орлиноголовых грифонов», — отмечают в Институте археологии.

Ранее похожие изображения, объединившие в себе малоазийскую и эллинскую традиции, не раз встречались в скифских курганах Северного Причерноморья, Приднепровской лесостепи и Северного Кавказа, отмечают исследователи.

Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинами, на которых изображены синкретические существа в так называемой геральдической позе (друг напротив друга, соприкасаясь лапами).

С правой же стороны изделие дополнено двумя круглыми бляхами, на каждой из которых фигурирует антропоморфный персонаж в окружении двух грифонов. Как отмечают в Институте археологии РАН, учёным пока неизвестно, о каких именно персонажах в данном случае идёт речь, как и о назначении серебряной накладки.

Серебряная накладка

© Донская археологическая экспедиция Института археологии РАН (ДАЭ)

По словам руководителя Донской экспедиции доктора исторических наук Валерия Гуляева, исследователям предстоит длительная работа по изучению и истолкованию необычных божественных фигур.

«Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов: во-первых, на одном предмете изображено сразу несколько божеств, во-вторых, это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии», — подчеркнул он.

Другие находки

Серебряная накладка с изображением божеств — не единственная находка в кургане №7. Минувшим летом археологи также обнаружили в его центре остатки деревянной гробницы. В древности она была накрыта дубовыми плахами, которые опирались на 17 столбов, расположенных по краям могилы — самой крупной из найденных в захоронении Девица V.

Ещё в древности курган был разграблен: злоумышленники проникли в захоронение через широкий шурф и разорили центральную часть гробницы. Но благодаря тому, что на момент ограбления дубовая крыша склепа уже обрушилась, уцелели некоторые артефакты.

В могиле сохранился скелет мужчины, скончавшегося в возрасте 40—49 лет, хотя и потревоженный грабителями. У изголовья покойного находились мелкие полусферические бляшки, которыми когда-то был расшит край погребального полога. Рядом лежали железный нож, наконечник копья, три наконечника дротиков и конское ребро — предположительно, часть напутственной пищи.

Учёные смогли установить длину оружия благодаря тому, что в могиле сохранились металлические утяжелители его нижней части — втоки. Длина копья составляла 3,2 м, а дротиков — порядка 2,2 м.

Кроме того, в могиле были найдены элементы конских уборов, включая шесть нащёчных бронзовых блях в виде волков с оскаленными пастями. Рядом с упряжью также лежала отрубленная медвежья челюсть — по мнению исследователей, это доказывает существование культа хищника у скифов Среднего Дона.

Напомним, ранее в могильнике Девица V учёным удалось найти захоронение скифских амазонок — женщин-воительниц, которые существовали в скифскую эпоху у кочевых и полукочевых народов Восточной Европы. Обнаруженное в 2019 году погребение датировалось второй половиной IV века до н. э. В кургане были найдены останки четырёх женщин разного возраста, на самой старшей из них был надет парадный головной убор — калаф. Сохранившиеся элементы были изготовлены из сплава, на 65—70% состоявшего из золота. Металлические пластины были украшены растительным орнаментом, также сохранились ободки с подвесками в виде амфор.