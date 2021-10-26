«Решение явно политическое»: Россия подаст жалобу на постановление суда Амстердама по скифскому золоту
- Предмет экспозиции «Крым: золото и секреты Чёрного моря» в историческом музее Амстердама в 2014 году
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- © Peter Dejong
Российская сторона в ближайшее время подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама по скифскому золоту, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он также оценил работу юристов, защищавших интересы российской стороны.
«Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определённые претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал», — цитирует Молохова ТАСС.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также заявил, что Россия должна обжаловать решение суда по скифскому золоту в Нидерландах.
«Решение суда очевидно политическое, но Россия должна обжаловать его и пройти все инстанции, приняв исчерпывающий перечень мер», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины. Суд признал, что речь идёт об объектах, которые происходят из Крыма. Однако, по мнению суда, после обретения независимости Украиной в 1991 году рассматриваемые объекты стали «частью наследия» этой страны. В решении также говорится, что золото нужно передать Киеву до «стабилизации ситуации в Крыму». При этом данная мера названа временной.Также на russian.rt.com Адвокат: коллекция скифского золота останется в Амстердаме минимум на три месяца
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения полуострова в состав России о своих правах на золото заявили как музеи Крыма, так и Киев.
В Совете Федерации назвали решение суда по скифскому золоту опасным прецедентом, а последовавшее за этим заявление Зеленского по Крыму — «глубоким заблуждением». В частности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT выразила уверенность, что скифское золото принадлежит народу Крыма.
«Я твёрдо уверена, что скифское золото, вывезенное из Крыма и сейчас передаваемое Украине, является собственностью народа Крыма и принадлежит ему», — сказала сенатор.
По её словам, скифское золото — историческое культурное наследие, оставленное народу Крыма предками.
«И ни один суд в мире не имеет права лишать народ своего культурного исторического наследия. Именно поэтому, вынося сегодня подобного рода решение, голландский суд создал чрезвычайно опасный международно-правовой прецедент», — подчеркнула Ковитиди.
Политолог Руслан Бальбек назвал решение суда по скифскому золоту «политизированным и в какой-то мере коррумпированным».
«В этой ситуации сиюминутные политические интересы победили европейскую независимую юриспруденцию», — заявил он в беседе с корреспондентом RT.
Бальбек считает, что объективных предпосылок для такого решения у суда не было.
«Без сомнения, это сделано, чтобы побольнее уколоть Россию, ведь найденные артефакты принадлежат крымским музеям, а не руководству «постмайданной» Украины. Думаю, что сегодня просто рухнула система, которую называли европейской судебной справедливостью», — подчеркнул политолог.
Глава Крыма Сергей Аксёнов также назвал решение суда несправедливым и возмутительным. По его словам, речь идёт о прикрытии рейдерского захвата.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — написал он в Telegram-канале.
«Зеленский — фантаст»
После решения суда Амстердама в пользу Киева президент Украины Владимир Зеленский пообещал вслед за золотом скифов вернуть Крым.
«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернётся на Украину... Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём скифское золото, а затем и Крым», — написал украинский лидер в Twitter.
Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове проведён в строгом соответствии с международным правом.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал заявление Зеленского по Крыму «глубоким заблуждением».
«Ну Зеленский — фантаст. Если он считает, что подобным образом можно добиться пересмотра крымского референдума, то глубоко заблуждается. Это не игрушки», — сказал сенатор.
По его словам, выводы нидерландского суда — «абсолютно политически ангажированное решение», которое Россия будет оспаривать.
«Если они вернут золото, значит, они его украли, потому что это золото принадлежит Крыму, народу Крыма», — подчеркнул Джабаров.