Профессор МГУ прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота

Профессор международного права МГУ Дмитрий Лабин прокомментировал процесс в суде Амстердама по делу о скифском золоте, назвав его очень сложным и крайне специфическим.

«Процесс состязательный, и здесь нужно не только руководствоваться теоретическим правом, но и правильно совершать процессуальные действия. Но я надеюсь, что сторона защиты сделала все правильно, что и осложнило задачу по вынесению решения», — цитирует Лабина ФБА «Экономика сегодня».

По словам профессора, вопрос о принадлежности Крыма в данном деле не стоит.

Он также добавил, что суду нужно определить, как применить положения Международной конвенции, чётко устанавливающей связь артефактов с территорией, народностью и общностью, которой они принадлежат.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовы предоставить информацию, подтверждающую права на обладание коллекцией скифского золота.