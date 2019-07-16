Профессор МГУ прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота

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Профессор международного права МГУ Дмитрий Лабин прокомментировал процесс в суде Амстердама по делу о скифском золоте, назвав его очень сложным и крайне специфическим.
Профессор МГУ прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота
  • РИА Новости

«Процесс состязательный, и здесь нужно не только руководствоваться теоретическим правом, но и правильно совершать процессуальные действия. Но я надеюсь, что сторона защиты сделала все правильно, что и осложнило задачу по вынесению решения», — цитирует Лабина ФБА «Экономика сегодня».

По словам профессора, вопрос о принадлежности Крыма в данном деле не стоит. 

Он также добавил, что суду нужно определить, как применить положения Международной конвенции, чётко устанавливающей связь артефактов с территорией, народностью и общностью, которой они принадлежат. 

Ранее сообщалось, что в Крыму готовы предоставить информацию, подтверждающую права на обладание коллекцией скифского золота. 

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