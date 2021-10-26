Зеленский заявил, что после возврата скифского золота Украина вернёт Крым

Президент Украины Владимир Зеленский после решения апелляционного суда Амстердама в пользу Киева о передаче коллекции скифского золота пообещал вернуть Крым.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернётся на Украину... Мы всегда возвращаем своё. Сначала вернём скифское золото, а затем и Крым», — написал украинский лидер в Twitter.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.