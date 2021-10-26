Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — заявила судья.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.