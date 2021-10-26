Адвокат: коллекция скифского золота останется в Амстердаме минимум на три месяца

Скифское золото, которое по решению апелляционного суда должно быть передано на Украину, останется в Амстердаме как минимум на три месяца, заявил адвокат российских музеев Роб Мейер.

«Объекты останутся в хранилищах амстердамского музея и будут оставаться там либо три месяца, которые отводятся на кассацию, или на время рассмотрения кассации», — цитирует Мейера РИА Новости.

Он добавил, что решение об оспаривании пока не принято — на это есть ещё три месяца.

«Если мы будем бороться дальше, то это займёт год или чуть больше», — пояснил правозащитник.

Мейер отметил разочарование принятым в пользу Украины решением и подчеркнул, что крымские артефакты «никогда не были частью Украины».

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.