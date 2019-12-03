Пиотровский прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота из крымских музеев

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота из крымских музеев.

«Разумеется, экспонаты вернутся в свои музеи. Вещи, находившиеся в музее, в музее должны и оставаться», — заявил он.

Вместе с тем Пиотровский назвал ситуацию сложной. Он считает, что для возвращения крымских древностей необходимо время.

Ранее в Крыму анонсировали возобновление процесса по скифскому золоту.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.