В Крыму анонсировали возобновление процесса по скифскому золоту

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Суд в Амстердаме в начале 2020 года возобновит процесс по вопросу скифского золота из крымских музеев. Об этом сообщил зампред Совета министров — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
В Крыму анонсировали возобновление процесса по скифскому золоту
  • РИА Новости

«Одно заседание должно быть в декабре и следующие — в начале следующего года… Сложный судебный процесс, имеющий большие политические нюансы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Крыму рассчитывают на то, что «цивилизованный подход всё-таки возобладает».

Мурадов отметил, что, согласно заключённым между музеями Крыма и Амстердама контрактам, артефакты должны быть возвращены туда, где они были найдены. Он добавил, что все артефакты были найдены в Крыму.

В сентябре музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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