Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте

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Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Крымские музеи предоставили дополнительные доказательства принадлежности крымских артефактов из коллекции скифского золота в суд Амстердама, о чём они нас и просили», — цитирует Мальгина ТАСС.

В середине июля суд в Амстердаме перенёс дату вынесения решения по скифскому золоту из музеев Крыма на шесть — девять месяцев.

В Крыму при этом выразили готовность предоставить информацию, подтверждающую права на обладание коллекцией.

В марте глава республики Сергей Аксёнов в беседе с газетой «Известия» подчеркнул, что с юридической точки зрения коллекция должна быть возвращена в Крым в соответствии с договорённостями, заключёнными крымскими музеями с голландским музеем Алларда Пирсона.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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