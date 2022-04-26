«Усыпальница знатного скифа»: российские археологи изучили склеп IV века до н. э. в предгорном Крыму

Российские археологи исследовали склеп IV века до н. э. недалеко от Симферополя. Учёные обнаружили коллективное погребение, где в разное время были похоронены шесть человек. По словам исследователей, сложная архитектура комплекса и найденные уникальные артефакты, в частности нашивки с изображениями грифонов, указывают на то, что сооружение служило усыпальницей семьи знатного скифа. Учёные продолжат изучать антропологическую коллекцию для установления возраста погребённых, степени их родства и медицинского состояния организмов на момент смерти.

Учёные из Института археологии РАН исследовали склеп IV века до н. э. недалеко от Симферополя. По их словам, сложная архитектура комплекса и найденные уникальные артефакты указывают на то, что сооружение служило усыпальницей семьи знатного скифа. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Весной завершились археологические раскопки курганной группы в предгорном Крыму. Ранее территория попала в зону строительства автомобильной дороги Донское —Перевальное.

Под курганом высотой 2,5 м и диаметром 50 м археологи изучили полностью сохранившуюся каменную крепиду (опорную стену, которая окружала курган кольцом). Она состояла из мощных каменных блоков разного размера, уложенных по окружности в один и два ряда.

Нашивки с изображением шагающих грифонов

© Институт археологи РАН

В центре кургана учёные обнаружили склеп, датируемый IV веком до н. э. Усыпальница была перекрыта брёвнами и досками, на которые древние строители уложили каменные плиты. Ко входу в камеру склепа вёл длинный коридор.

«У нас мало данных об архитектуре скифских курганов предгорного Крыма этого периода, потому что многие известные склепы полностью разграблены или не были полноценно описаны при исследованиях в XIX веке. Сейчас нам известно, что для скифских курганов нет абсолютно одинаковых архитектурных решений», — рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН, руководитель раскопок Ирина Рукавишникова.

Находки из погребения: серьги и нашивки из золота

© Институт археологи РАН

Внутри склепа учёные обнаружили коллективное погребение, где в разное время были похоронены шесть человек. Рядом с останками найдены уникальные артефакты, в частности две нашивки с изображениями шагающих грифонов, золотые серьги, бронзовые наконечники стрел и наконечник с подтоком (железная оковка на пяте древка в виде наконечника, служащего упором. — RT) от железного копья.

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По словам археологов, сложная архитектура комплекса и найденные предметы указывают на то, что сооружение служило усыпальницей семьи знатного скифа.

«Одежда в погребении знатных скифов, как правило, была украшена разнообразными золотыми нашивками. Нашивки, похожие на те, что мы обнаружили в погребении, были ранее найдены в ближайших курганах (например, Туак-Оба), в курганах Южной и Левобережной Украины, Восточного Крыма. Так как в захоронении все нашивки (а это около 100 отдельных предметов) были на своих местах, in situ, мы сможем реконструировать костюм по крайней мере одного из погребённых здесь людей», — отметила Ирина Рукавишникова.

Исследователи продолжат изучать антропологическую коллекцию для установления возраста погребённых, степени их родства и медицинского состояния организмов на момент смерти.

«Полевые работы закончены. В дальнейшем планируется сделать объёмную реконструкцию каменного склепа, провести исследования образцов органики, полученных от остатков накидки с бляшками и от перекрытия склепа. Предстоит реставрация оружия. Точное описание и графическая реконструкция погребального комплекса и впускных погребений позволит добавить этот элитный курган в ряд уже известных курганов скифской эпохи предгорного Крыма», — пояснила Ирина Рукавишникова.