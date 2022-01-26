«Новая глава в истории Калининградской области»: археологи доказали связь между пруссами и Древней Русью

Раскопки поселения древних пруссов в Калининградской области пролили свет на историю региона. Вопреки доминировавшей ранее версии, автохтонные жители Балтии имели тесные связи не только с германскими и скандинавскими соседями, но и с Древней Русью. Об этом говорят находки экспедиции Института археологии РАН, сделанные во время раскопок.

Прусские племена, населявшие побережье Балтийского моря до крестовых походов Тевтонского ордена, поддерживали тесные связи с Древней Русью. Об этом свидетельствуют находки, сделанные археологической экспедицией Института археологии РАН в Калининградской области, сообщает пресс-служба ИА РАН.

Учёные исследовали позднеязыческое поселение древних пруссов второй половины XI — первой половины XIII века. Объект, получивший название селище Привольное-1, был открыт в 2016 году отрядом археологической экспедиции ИА РАН. Датировать поселение удалось благодаря найденным в шурфах монетам — средневековым западноевропейским денариям, арабским дирхемам.

Полноценные раскопки селища начались в 2021 году.

По словам учёных, объект представляет особый интерес. Поселения такого типа на территории Калининградской области изучались до последнего времени мало: немецкие археологи исследовали преимущественно могильники, а селищам почти не уделяли внимания. В советское и российское время ситуация изменилась благодаря охранным раскопкам, которые проводятся перед строительными работами. Однако значительная часть полученных во время таких работ данных не опубликована и просто хранится в архивах.

Изучение артефактов, найденных в земле Калининградской области, способно изменить современный взгляд на историю региона, считают учёные.

«Особая природа отношений»

Во время раскопок селища Привольное-1 археологам удалось найти ряд объектов, указывающих на контакты его жителей с Древней Русью, которая к тому моменту уже приняла христианство.

«Исследование селища Привольное-1 открывает новую главу в истории Калининградской области. Традиционно считается, что прусские племена до прихода на эту территорию Тевтонского ордена испытывали сильное влияние германских племён, в первую очередь скандинавов, с которыми их связывали матримониальные, торговые и культурные связи. Новые находки, причём в непотревоженном культурном слое поселения, указывают на взаимодействие жителей полуострова с Древней Русью», — заявил руководитель раскопок, научный сотрудник ИА РАН Ярослав Прасолов.

Каменные конструкции (раскопка объекта археологического наследия «Селище Привольное-1»)

© Институт археологии РАН

По мнению учёного, дальнейшие раскопки помогут прояснить характер связей древних пруссов с Русью. Археологи не исключают, что эти контакты были интенсивней, чем представлялось историкам.

Догадки о возможной связи прусских племён с Великим Новгородом делались ещё в XVIII веке. Тогда в качестве доказательства этой гипотезы приводилось существование в Новгороде Прусской улицы, упоминавшейся в Новгородской летописи. Однако материальных свидетельств в пользу этой версии было мало.

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В 2016 году во время первоначальных раскопок селища Привольное-1 археологи обнаружили предметы, характерные для материальной культуры Древней Руси. Так, была найдена бронзовая матрица для отливки серебряных подвесок, фрагмент бронзового нательного креста XI — первой половины XII века.

«Самой неожиданной находкой стала вислая свинцовая печать псковского и новгородского князя Всеволода Мстиславовича (около 1095—1138 гг.): такой печатью заверяли документы, она указывала как на высокий статус владельца грамоты, так и на особую природу его отношений с древнерусским государством, очевидно выходивших за рамки товарно-денежного обмена», — отмечают в ИА РАН.

Артефакты, найденные во время раскопок 2021 года, подтвердили эти выводы. Так, в древнем селище были найдены пломбы дрогичинского типа, получившие своё название по месту обнаружения на Дрогичинском городище над рекой Буг. Эти пломбы были широко распространены по всей территории Древней Руси. Учёные считают, что они использовались для заверения документов и служили торговыми ярлыками.

«Сложное и недостаточно изученное время»

Одной из самых ярких находок стали фрагменты двух крестов, один из которых был украшен эмалью. Такие кресты археологи порой находят на территории стран Балтии и Польши, однако местом их происхождения является Древняя Русь.

«Кресты могли быть как экзотическим украшением, так и свидетельством принятия христианства, религиозным символом. Вторая версия особенно интересна, потому что предполагает присутствие на поселении православных пруссов, которые приняли христианство за несколько десятков лет до начала крестоносной экспансии», — считает Ярослав Прасолов.

Камень-тёрочник. XI–XII вв.

© Институт археологии РАН

Исследователи также планируют установить судьбу самого поселения: не исключено, что оно было покинуто жителями после набега врагов.

«Поселение существовало в сложное и недостаточно изученное время, когда заканчивалась эпоха викингов, влияние скандинавов в регионе ослабло, образовывались новые военно-политические союзы и менялись социальные связи», — считает Константин Скворцов.

Пока учёным удалось установить, что жители селища занимались изготовлением предметов из цветных металлов. Археологи нашли матрицы для производства таких изделий, заготовки и фрагменты украшений. Также в поселении могла находиться кузница — об этом говорит находка ножей, серпов, кованных гвоздей и заклёпок.

По мнению учёных, речь идёт не о единичном археологическом памятнике, а о целой сети поселений, связанных межрегиональной торговлей. Дальнейшие раскопки помогут понять, какой была структура поселений в этом регионе, а также как именно пруссы взаимодействовали с внешним миром.