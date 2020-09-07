Заброшенный очаг: российские археологи провели первое масштабное исследование стоянок каменного века в Карелии

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Арсений Скрынников
Учёные Института археологи РАН обнаружили многочисленные следы обитания людей каменного века возле Ладожского озера. Раскопки проводились перед реконструкцией автотрассы. Удалось найти более 6 тыс. предметов, в том числе орудия труда: скребки, ножи, резцы, шлифованные тёсла, мотыги. Учёные выяснили, что обитатели стоянок на древней Ладоге умело адаптировались к особенностям окружающей среды и использовали для выживания все имеющиеся природные ресурсы.
Заброшенный очаг: российские археологи провели первое масштабное исследование стоянок каменного века в Карелии
  • Расчистка и описание очажной конструкции. Стоянка Укса VIII
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

Северная экспедиция Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) обнаружила многочисленные орудия труда и другие предметы каменного века на стоянках древних людей к северо-востоку от Ладожского озера. Об этом сообщает пресс-служба института. 

Обширные раскопки в районе впадающей в Ладожское озеро реки Уксунйоки были проведены учёными перед реконструкцией автотрассы Олонец — Вяртсиля. На участке 2200 кв. м они собрали большую коллекцию каменных находок — свыше 6 тыс. предметов. 

Первые находки времён каменного века были сделаны на этой территории ещё в 1980 году. Тогда были идентифицированы первые семь стоянок древних людей, а впоследствии, в 2015—2016 годах, ещё две. Обнаруженные археологические памятники были зарегистрированы как объекты культурного наследия и поставлены на государственную охрану, но до настоящего времени ни разу не изучались специалистами полномасштабно.

  • Каменные изделия: шлифованное тесло, скребок, нож. Стоянка Укса VIII
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

Первое крупное исследование мезолитических (от 7 до 2 тыс. лет назад) стоянок северо-восточного Приладожья позволило выявить структуру наиболее крупного древнего поселения Укса VIII и проследить этапы его освоения.

«Раскопки стоянок каменного века редко удаётся проводить на большой площади и ещё реже удаётся исследовать и центральные, и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить её структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для северо-восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении», — сказал научный руководитель Уксинского отряда Северной экспедиции ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

По данным учёных, территория Карелии осваивалась людьми достаточно поздно. Во время палеолита, когда люди населяли пространство Евразии и уже вырезали фигурки-венеры и расписывали пещеры, карельскую землю покрывали ледники. Лишь 14—12,5 тыс. лет назад валдайское оледенение отступило, освобождая ото льда Ладожское озеро. 

Считается, что первые люди в этих краях появились примерно 7 тыс. лет назад, поселившись на берегу одного из заливов древней Ладоги. Основная часть находок была сделана в южной части региона — в местах, которые раньше других освободились ото льда.

  • Местоположение стоянки Укса VIII по отношению к реке Уксунйоки
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

«Сейчас памятники находятся на семь метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги ещё не понизился до современного, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную: рос хвойный лес, в котором водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы», — отметил Дмитрий Ожерельев.

Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение остатков жилища, центральную часть которого занимал очаг, который трижды перестраивался. Поэтому предполагается, что было минимум три этапа освоения этой территории.

  • Очаг в процессе раскопок. Стоянка Укса VIII
  • © Пресс-служба Института археологии РАН

Археологи выяснили, что самый ранний очаг был выложен камнями в несколько слоев в форме восьмёрки и сильно углублён в грунт. Затем люди вернулись на место стоянки и построили новый очаг в виде круга. Последний очаг был вытянутой и, возможно, четырёхугольной формы, отмечают специалисты.

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В числе прочих находок археологи обнаружили предметы, которые древний человек активно использовал в быту: скребки, долотовидные орудия, ножи, резцы, шлифованные тёсла и мотыги. Учёные выяснили, что обитатели стоянок на древней Ладоге умело адаптировались к особенностям окружающей среды и создавали орудия труда из кварца, сланцев, лидита и единичных кремней.

Собранные во время раскопок образцы археологи отправили на споро-пыльцевой, радиоуглеродный, геохимический и другие анализы, чтобы узнать точное время проживания людей на территории современной Карелии, изучить особенности древней среды обитания и расширить представления о деятельности людей каменного века.

По мнению Дмитрия Ожерельева, исследование археологических памятников региона позволит специалистам понять, как заселялась эта территория, представители каких культур основывали здесь поселения и каков был их быт.

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