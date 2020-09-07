Заброшенный очаг: российские археологи провели первое масштабное исследование стоянок каменного века в Карелии

Учёные Института археологи РАН обнаружили многочисленные следы обитания людей каменного века возле Ладожского озера. Раскопки проводились перед реконструкцией автотрассы. Удалось найти более 6 тыс. предметов, в том числе орудия труда: скребки, ножи, резцы, шлифованные тёсла, мотыги. Учёные выяснили, что обитатели стоянок на древней Ладоге умело адаптировались к особенностям окружающей среды и использовали для выживания все имеющиеся природные ресурсы.

Северная экспедиция Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) обнаружила многочисленные орудия труда и другие предметы каменного века на стоянках древних людей к северо-востоку от Ладожского озера. Об этом сообщает пресс-служба института.

Обширные раскопки в районе впадающей в Ладожское озеро реки Уксунйоки были проведены учёными перед реконструкцией автотрассы Олонец — Вяртсиля. На участке 2200 кв. м они собрали большую коллекцию каменных находок — свыше 6 тыс. предметов.

Первые находки времён каменного века были сделаны на этой территории ещё в 1980 году. Тогда были идентифицированы первые семь стоянок древних людей, а впоследствии, в 2015—2016 годах, ещё две. Обнаруженные археологические памятники были зарегистрированы как объекты культурного наследия и поставлены на государственную охрану, но до настоящего времени ни разу не изучались специалистами полномасштабно.

Каменные изделия: шлифованное тесло, скребок, нож. Стоянка Укса VIII

© Пресс-служба Института археологии РАН

Первое крупное исследование мезолитических (от 7 до 2 тыс. лет назад) стоянок северо-восточного Приладожья позволило выявить структуру наиболее крупного древнего поселения Укса VIII и проследить этапы его освоения.

«Раскопки стоянок каменного века редко удаётся проводить на большой площади и ещё реже удаётся исследовать и центральные, и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить её структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для северо-восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении», — сказал научный руководитель Уксинского отряда Северной экспедиции ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

По данным учёных, территория Карелии осваивалась людьми достаточно поздно. Во время палеолита, когда люди населяли пространство Евразии и уже вырезали фигурки-венеры и расписывали пещеры, карельскую землю покрывали ледники. Лишь 14—12,5 тыс. лет назад валдайское оледенение отступило, освобождая ото льда Ладожское озеро.

Считается, что первые люди в этих краях появились примерно 7 тыс. лет назад, поселившись на берегу одного из заливов древней Ладоги. Основная часть находок была сделана в южной части региона — в местах, которые раньше других освободились ото льда.

Местоположение стоянки Укса VIII по отношению к реке Уксунйоки

© Пресс-служба Института археологии РАН

«Сейчас памятники находятся на семь метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги ещё не понизился до современного, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную: рос хвойный лес, в котором водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы», — отметил Дмитрий Ожерельев.

Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение остатков жилища, центральную часть которого занимал очаг, который трижды перестраивался. Поэтому предполагается, что было минимум три этапа освоения этой территории.

Очаг в процессе раскопок. Стоянка Укса VIII

© Пресс-служба Института археологии РАН

Археологи выяснили, что самый ранний очаг был выложен камнями в несколько слоев в форме восьмёрки и сильно углублён в грунт. Затем люди вернулись на место стоянки и построили новый очаг в виде круга. Последний очаг был вытянутой и, возможно, четырёхугольной формы, отмечают специалисты.

Также по теме «Аналоги неизвестны»: что обнаружили российские археологи на сакральном кострище каменного века Российские археологи нашли священное место древних племён, обитавших 23 тыс. лет назад неподалёку от современного Брянска. Оно...

В числе прочих находок археологи обнаружили предметы, которые древний человек активно использовал в быту: скребки, долотовидные орудия, ножи, резцы, шлифованные тёсла и мотыги. Учёные выяснили, что обитатели стоянок на древней Ладоге умело адаптировались к особенностям окружающей среды и создавали орудия труда из кварца, сланцев, лидита и единичных кремней.

Собранные во время раскопок образцы археологи отправили на споро-пыльцевой, радиоуглеродный, геохимический и другие анализы, чтобы узнать точное время проживания людей на территории современной Карелии, изучить особенности древней среды обитания и расширить представления о деятельности людей каменного века.

По мнению Дмитрия Ожерельева, исследование археологических памятников региона позволит специалистам понять, как заселялась эта территория, представители каких культур основывали здесь поселения и каков был их быт.