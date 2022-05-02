Автозаводу ГАЗ увеличили предельный размер субсидируемого кредита до 20 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении предельного размера субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ с 10 млрд до 20 млрд рублей.
Автозаводу ГАЗ увеличили предельный размер субсидируемого кредита до 20 млрд рублей
  • РИА Новости

Как уточнили в правительстве, имеется в виду займ по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы.

«Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до 10 млрд рублей, а группа компаний — до 30 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее сообщалось, что в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поступило свыше 60 заявок от промышленных предприятий на льготные кредиты.

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