Автозаводу ГАЗ увеличили предельный размер субсидируемого кредита до 20 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении предельного размера субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ с 10 млрд до 20 млрд рублей.

Как уточнили в правительстве, имеется в виду займ по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы.

«Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до 10 млрд рублей, а группа компаний — до 30 млрд», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее сообщалось, что в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поступило свыше 60 заявок от промышленных предприятий на льготные кредиты.