Промышленные предприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей

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В Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поступило свыше 60 заявок от промышленных предприятий на льготные кредиты.
Промышленные предприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки — в фонд уже поступило 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица поможет субсидировать процентные ставки почти на 1,8 млрд рублей.

Как добавил Ефимов, больше всего запросов поступило от представителей пищевой промышленности.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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