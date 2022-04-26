В центре Севастополя пройдут три репетиции парада Победы

Черноморский флот проведёт три репетиции парада Победы в центре Севастополя.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В соответствии с планом городских мероприятий 3 и 5 мая в 18:00 мы проводим репетиции в городе. Генеральная репетиция — 7 мая в 10:00», — заявил замкомандующего ЧФ Вячеслав Витольд.

В связи с проведением репетиций и самого парада будет ограничено движение транспорта.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.