В РСТ прокомментировали ситуацию с Сан-Марино

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Сан-Марино.
В РСТ прокомментировали ситуацию с Сан-Марино
  • Reuters

«На данный момент осуществлять туристические поездки для граждан России пока сложно, так как въезд в Сан-Марино происходит через Италию. Италия разрешает въезд только с особыми целями поездки — это деловая виза, работа, учёба, воссоединение семьи, медицинские поездки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он напомнил, что у Сан-Марино нет собственного аэропорта.

«Сейчас этим предложением воспользоваться невозможно из-за ряда ограничений, которые действуют в зонах шенгенского соглашения. После снятия ограничений можно будет планировать поездки в Сан-Марино», — уточнил Горин.

По его словам, пандемия рано или поздно закончится, границы постепенно открываются, и страны самостоятельно принимают решения.

«Поэтому может так получиться, что границы откроются с учётом упрощения путешествий, которые сейчас ограничены. Это решение очень важное для перспектив восстановления туризма между нашими странами», — заключил он.

Ранее представитель Госсекретариата Сан-Марино по иностранным делам сообщил, что воспользоваться преимуществами безвизового режима с Россией смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино.

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об изменениях в туристической сфере в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

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