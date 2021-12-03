В РСТ прокомментировали ситуацию с Сан-Марино

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Сан-Марино.

«На данный момент осуществлять туристические поездки для граждан России пока сложно, так как въезд в Сан-Марино происходит через Италию. Италия разрешает въезд только с особыми целями поездки — это деловая виза, работа, учёба, воссоединение семьи, медицинские поездки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он напомнил, что у Сан-Марино нет собственного аэропорта.

«Сейчас этим предложением воспользоваться невозможно из-за ряда ограничений, которые действуют в зонах шенгенского соглашения. После снятия ограничений можно будет планировать поездки в Сан-Марино», — уточнил Горин.

По его словам, пандемия рано или поздно закончится, границы постепенно открываются, и страны самостоятельно принимают решения.

«Поэтому может так получиться, что границы откроются с учётом упрощения путешествий, которые сейчас ограничены. Это решение очень важное для перспектив восстановления туризма между нашими странами», — заключил он.

Ранее представитель Госсекретариата Сан-Марино по иностранным делам сообщил, что воспользоваться преимуществами безвизового режима с Россией смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино.

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об изменениях в туристической сфере в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.