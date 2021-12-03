В Сан-Марино объяснили, кого коснётся безвизовый режим с Россией

Представитель Госсекретариата Сан-Марино по иностранным делам сообщил, что воспользоваться преимуществами безвизового режима с Россией смогут только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, и граждане Сан-Марино.

«Соглашение не учитывает транзит через другие государства, где виза необходима. Поэтому если российский гражданин, чтобы попасть в Сан-Марино, прибывает в итальянский аэропорт, у него потребуют (шенгенскую) визу на погранконтроле», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что преимуществами безвизового режима смогут воспользоваться только россияне, прибывающие в республику на частных авиарейсах, так как в ней нет крупного аэропорта, и граждане Сан-Марино при въезде в Россию.

Накануне госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино сообщил о подписании с Россией соглашения об отмене виз между двумя странами.