В Сан-Марино заявили о подписании с Россией соглашения об отмене виз

Госсекретариат по иностранным делам Сан-Марино сообщил о подписании соглашения с Россией соглашения об отмене виз между двумя странами.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее соглашение подписали госсекретарь Сан-Марино Лука Беккари и глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

«[Состоялась] встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз...» — говорится в сообщении.

В сентябре Лавров высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино. Он отмечал, что межправительственное соглашение об отказе от визовых требований для поездок граждан находится «в высокой степени готовности».