Лавров высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино.

Reuters