Лавров высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино.
Лавров высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино
  • Reuters

«У нас есть принципиальная договорённость ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, «оно в высокой степени готовности».

«Я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — добавил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные туристы смогут получить многократную туристическую визу в страну на срок до шести месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить