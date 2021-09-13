Лавров высказался о возможности отмены виз с Сан-Марино
- Reuters
«У нас есть принципиальная договорённость ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан», — цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, «оно в высокой степени готовности».
«Я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — добавил министр.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные туристы смогут получить многократную туристическую визу в страну на срок до шести месяцев.