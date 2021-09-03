Туристы смогут получить многократную визу в Россию на срок до шести месяцев
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трёх месяцев либо многократной на срок до шести месяцев», — говорится в тексте постановления.
Согласно документу, для получения визы на шесть месяцев иностранным туристам необходимо иметь подтверждение туроператора, который зарегистрирован в едином федеральном реестре туроператоров, или забронированный номер в отеле, который также должен быть внесён в федеральный перечень классифицированных гостиниц.