Туристы смогут получить многократную визу в Россию на срок до шести месяцев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные туристы смогут получить многократную туристическую визу в страну на срок до шести месяцев.
Туристы смогут получить многократную визу в Россию на срок до шести месяцев
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трёх месяцев либо многократной на срок до шести месяцев», — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, для получения визы на шесть месяцев иностранным туристам необходимо иметь подтверждение туроператора, который зарегистрирован в едином федеральном реестре туроператоров, или забронированный номер в отеле, который также должен быть внесён в федеральный перечень классифицированных гостиниц.

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