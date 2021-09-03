Туристы смогут получить многократную визу в Россию на срок до шести месяцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные туристы смогут получить многократную туристическую визу в страну на срок до шести месяцев.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трёх месяцев либо многократной на срок до шести месяцев», — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, для получения визы на шесть месяцев иностранным туристам необходимо иметь подтверждение туроператора, который зарегистрирован в едином федеральном реестре туроператоров, или забронированный номер в отеле, который также должен быть внесён в федеральный перечень классифицированных гостиниц.