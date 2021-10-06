В Архангельской области в заведения общепита будут пускать по QR-коду

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В Архангельской области доступ на массовые мероприятия и в заведения общественного питания будет разрешён лишь при наличии QR-кода или справки о перенесённом заболевании.
В Архангельской области в заведения общепита будут пускать по QR-коду
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Об этом заявили в пресс-службе администрации региона.

«Доступ на массовые мероприятия и в заведения общепита в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода или справки», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии и Пермском крае вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

По данным URA.RU, о вводе системы QR-кодов в Пермском крае было объявлено на заседании краевого оперштаба.

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