В Удмуртии и Пермском крае вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

Дополнительные ограничительные меры вводятся в Удмуртии и Пермском крае из-за ситуации с коронавирусом, сообщили региональные власти. Среди них — QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Так, согласно сообщению на сайте правительства Удмуртии, с 5 октября «посещение зрителями физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан, как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, а также посещение театров, кинотеатров допускается при условии наличия у всех посетителей QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции».

В Пермском крае со следующей недели также вводится система QR-кодов, передаёт URA.RU. Об этом было заявлено на заседании краевого оперштаба.

«Предлагается внести в указ губернатора обязательность наличия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против коронавирусной инфекции», — сказала замглавы администрации губернатора Мария Геворгян.

QR-код либо результат ПЦР-теста необходимо предъявлять при посещении спортивных центров и мероприятий, театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, цирка, общественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Самарской области вводят QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. На организацию процесса дано две недели.