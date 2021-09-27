В Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах

Короткая ссылка
Власти Самарской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией вводят QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах
  • Pixabay

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», — написал губернатор в Instagram.

По его словам, на организацию процесса даётся две недели.

Кроме того, руководству муниципалитетов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего в общественном транспорте и торговых центрах. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности перевода на дистанционное обучение учащихся шестых — десятых классов. 

За последние сутки в области подтверждён 581 случай коронавирусной инфекции, скончались 19 пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить