В Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах

Власти Самарской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией вводят QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», — написал губернатор в Instagram.

По его словам, на организацию процесса даётся две недели.

Кроме того, руководству муниципалитетов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего в общественном транспорте и торговых центрах. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности перевода на дистанционное обучение учащихся шестых — десятых классов.

За последние сутки в области подтверждён 581 случай коронавирусной инфекции, скончались 19 пациентов.