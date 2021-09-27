В Самарской области вводят QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах
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«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации», — написал губернатор в Instagram.
По его словам, на организацию процесса даётся две недели.
Кроме того, руководству муниципалитетов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего в общественном транспорте и торговых центрах. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности перевода на дистанционное обучение учащихся шестых — десятых классов.
За последние сутки в области подтверждён 581 случай коронавирусной инфекции, скончались 19 пациентов.