Член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Диана Гурцкая потребовала максимально строго наказать убийцу кемеровских школьниц.

«При виде таких историй у меня одни вопросы. Почему случаются они в данное время? Почему так происходит? Детей нет в живых, их уже не вернуть родителям, их жизнь закончилась. Почему кто-то решил, что так должно быть? Преступник, который это совершил, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, это страшнейшее преступление.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске задержан.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.