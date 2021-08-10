Число пассажиров на вокзалах Петербурга достигло 20 млн с начала года

Пассажиропоток на вокзалах Санкт-Петербурга вырос более чем вдвое за семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Число перевезённых составило около 20 млн. Больше всего пассажиров с начала года посетили Московский вокзал — 5,8 млн.

Второе место занял Финляндский вокзал (3,7 млн), третье — Балтийский вокзал (3,4 млн). Далее следует Ладожский вокзал (1,5 млн).

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.