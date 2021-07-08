Кировский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в июне

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В правительстве Кировской области сообщили, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.
Кировский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в июне
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43.

За июнь 2021 года пассажиропоток составил 34 555 человек — это самый высокий месячный показатель за последние годы.

Сообщается, что в аэропорту открыли новые направления — в Калугу, Уфу и Екатеринбург. Увеличили частоту рейсов в Сочи и Санкт-Петербург. С июня открылся маршрут Киров — Калининград.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил за полгода более 2,5 млн пассажиров.

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