Кировский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в июне
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Об этом сообщает progorod43.
За июнь 2021 года пассажиропоток составил 34 555 человек — это самый высокий месячный показатель за последние годы.
Сообщается, что в аэропорту открыли новые направления — в Калугу, Уфу и Екатеринбург. Увеличили частоту рейсов в Сочи и Санкт-Петербург. С июня открылся маршрут Киров — Калининград.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил за полгода более 2,5 млн пассажиров.