В Подмосковье ввели в эксплуатацию девять жилых домов и 16 нежилых объектов за неделю

В Московской области ввели в эксплуатацию девять жилых домов и 16 нежилых объектов за неделю.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

В частности, речь идёт о домах в Котельниках, Серпухове, Дмитровском городском округе и Истре.

Среди нежилых объектов разрешение на ввод в эксплуатацию получили школа в рабочем посёлке Томилино городского округа Люберцы, школа в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов и школа у деревни Болтино в городском округе Мытищи.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.