Дым от якутских пожаров задержится над Челябинской областью

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Дым от лесных пожаров в Якутии в сочетании с сильным туманом будет держаться над Челябинской областью во вторник, 10 августа. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии.
Дым от якутских пожаров задержится над Челябинской областью
  • РИА Новости

«Завтра, 10 августа, в Челябинске и всей области сохранятся климатические условия (сила и северное направление ветра, влажность, температура, атмосферное давление) наблюдаемые сегодня», — приводит URA.RU слова заместителя министра экологии области Виталия Безрукова.

Как уточняется, это может привести к повторению образования утреннего тумана и заноса дыма от лесных пожаров из Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населённых пунктов и объектов экономики. 

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