Финансовый эксперт прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки

Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки.

«Да, сейчас рост ипотечных ставок невелик, и это связано с тем, что пока выдаются кредиты, одобренные два-три месяца назад. Но к сентябрю, я думаю, ипотечные ставки однозначно вырастут», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, на какое-то время ипотечных сделок может стать меньше, но рост цен на недвижимость это сразу не замедлит. По крайней мере, пока застройщики не получат существенный отток клиентов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты рассказали о смещении интереса ипотечных заёмщиков в сторону вторичного рынка.