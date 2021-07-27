На Урале рассказали о темпах распространения коронавируса в регионе

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что на Урале темпы распространения коронавируса выше,чем в среднем по стране.

«Темп распространения инфекции в регионах Уральского федерального округа несколько замедлился, но он выше, чем в среднем по стране», — цитирует РИА Новости Якушева.

Он отметил, что необходимо оперативнее выдавать результаты ПЦР-исследований.

По его словам, показатели заболеваемости остаются высокими.

Ранее управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном на одном из местных заводов.

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