На Урале рассказали о темпах распространения коронавируса в регионе
«Темп распространения инфекции в регионах Уральского федерального округа несколько замедлился, но он выше, чем в среднем по стране», — цитирует РИА Новости Якушева.
Он отметил, что необходимо оперативнее выдавать результаты ПЦР-исследований.
По его словам, показатели заболеваемости остаются высокими.
Ранее управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном на одном из местных заводов.