В Тюменской области сообщили о новом очаге COVID-19
- Reuters
Об этом пишет nashgorod.ru.
«В АО «Антипинский НПЗ» выявлено 19 случаев инфицирования COVID-19, 26 человек включены в список контактных лиц. Организации выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — объяснили в ведомстве.
После выявления очага на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе проводят санитарно-эпидемиологические расследования.
Также на контроле тюменского Роспотребнадзора ООО «Леруа Мерлен Восток», Арбитражный суд Тюменской области, филиал «Газпром недра НТЦ», ООО «Газпром недра» и МЧУ ДПО «Нефросвет».
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавируса за сутки.