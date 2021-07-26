В Тюменской области сообщили о новом очаге COVID-19

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном на одном из местных заводов.
В Тюменской области сообщили о новом очаге COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет nashgorod.ru.

«В АО «Антипинский НПЗ» выявлено 19 случаев инфицирования COVID-19, 26 человек включены в список контактных лиц. Организации выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — объяснили в ведомстве.

После выявления очага на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе проводят санитарно-эпидемиологические расследования.

Также на контроле тюменского Роспотребнадзора ООО «Леруа Мерлен Восток», Арбитражный суд Тюменской области, филиал «Газпром недра НТЦ», ООО «Газпром недра» и МЧУ ДПО «Нефросвет».

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавируса за сутки.

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