Автоэксперт дал советы по замене тормозной жидкости в машине

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков дал советы по замене тормозной жидкости в машине.
Автоэксперт дал советы по замене тормозной жидкости в машине
  • Reuters

«Кто-то в год проезжает много, например, 50 тыс., а у кого-то машина преимущественно стоит. Но даже если авто в основном стояло, это не означает, что тормозная жидкость в идеальном состоянии. Она старится, впитывает влагу из воздуха, а со временем это провоцирует коррозию», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, сигналами к замене жидкости служит её потемнение, нарушение прозрачности.

Если торможение идёт в привычном для машины режиме, а тормоза ведут себя как-то иначе, то это тоже один из сигналов.

«Тормозную жидкость следует менять полностью», — подчеркнул Кадаков.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал советы по использованию расходных материалов.

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