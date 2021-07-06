Автоэксперт дал советы по использованию расходных материалов
- РИА Новости
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«Расходные материалы меняются по регламенту. Смысла увеличивать срок их службы я не вижу. Чем расходник свежее, тем лучше его эксплуатационные показатели», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, при должном уходе автомобиль прослужит долго, а пренебрежение инструкцией и желание сэкономить может обойтись дороже, чем отдельные расходники.
«Свечами можно пренебречь, но если водитель не хочет зимой простоять полчаса на морозе в попытках завестись, лучше менять каждый год. Дворники тоже отвечают за безопасность и обзор водителя», — сказал Хресин.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.