Автоэксперт дал советы по использованию расходных материалов

Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по использованию расходных материалов.

«Расходные материалы меняются по регламенту. Смысла увеличивать срок их службы я не вижу. Чем расходник свежее, тем лучше его эксплуатационные показатели», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, при должном уходе автомобиль прослужит долго, а пренебрежение инструкцией и желание сэкономить может обойтись дороже, чем отдельные расходники.

«Свечами можно пренебречь, но если водитель не хочет зимой простоять полчаса на морозе в попытках завестись, лучше менять каждый год. Дворники тоже отвечают за безопасность и обзор водителя», — сказал Хресин.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.