В Госдуме оценили ситуацию с деструктивным контентом в соцсетях

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Депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева оценила ситуацию с деструктивным контентом в соцсетях.
В Госдуме оценили ситуацию с деструктивным контентом в соцсетях
  • РИА Новости

«Мы видим, как в соцсетях распространяется деструктивный контент, который приводит к тому, что наши дети оказываются вовлечены в разного рода трагедии», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нужно говорить о том, что это вопрос национальной безопасности, и именно так рассматривать данную проблему.

Как добавила Юмашева, дети, по вине которых происходят трагедии, сами становятся жертвами информационной среды, в которой воспитываются.

Ранее партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова в беседе с газетой «Известия» дала советы родителям, как защитить детей от травли в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

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