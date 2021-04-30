Путин рассказал о проектах в Каспийском регионе

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Российский лидер Владимир Путин на совещание с постоянными членами Совета Безопасности рассказал о проектах России в Каспийском регионе.
Путин рассказал о проектах в Каспийском регионе
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и — вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство — есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

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