Путин поручил к июлю подготовить меры по выполнению национальных целей

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Президент России Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.
Путин поручил к июлю подготовить меры по выполнению национальных целей
  • РИА Новости

Путин отметил, что в послании Федеральному собранию обозначил поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.

«Мы обозначили национальные цели развития... Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года», — сказал глава государства.

Он призвал в текущей работе не забывать о достижении национальных целей развития.

По его словам, новые предложения кабмина будут рассмотрены при участии профильных комиссий Госсовета деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.

RT вёл прямую трансляцию.

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