Путин поручил к июлю подготовить меры по выполнению национальных целей
- РИА Новости
Путин отметил, что в послании Федеральному собранию обозначил поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.
«Мы обозначили национальные цели развития... Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года», — сказал глава государства.
Он призвал в текущей работе не забывать о достижении национальных целей развития.
По его словам, новые предложения кабмина будут рассмотрены при участии профильных комиссий Госсовета деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.
RT вёл прямую трансляцию.