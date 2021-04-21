Путин поручил к июлю подготовить меры по выполнению национальных целей

Президент России Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития страны с учётом поручений, которые даны в ходе послания Федеральному собранию.

Путин отметил, что в послании Федеральному собранию обозначил поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.

«Мы обозначили национальные цели развития... Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года», — сказал глава государства.

Он призвал в текущей работе не забывать о достижении национальных целей развития.

По его словам, новые предложения кабмина будут рассмотрены при участии профильных комиссий Госсовета деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.

RT вёл прямую трансляцию.