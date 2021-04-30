В Красногорске к осени отремонтируют 63 участка дорог
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Как передаёт телеканал «360», дорожное покрытие заменят на участке от круговой развязки с М9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.
«Всего в Красногорске по проекту «Безопасные и качественные дороги» за сезон отремонтируют семь региональных и 56 муниципальных дорог, в том числе подъезды к деревням», — рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
Сезон дорожного ремонта планируют завершить осенью. За это время в Красногорском округе улучшат 63 участка, а всего в Московской области — около 1,7 тыс.
Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.