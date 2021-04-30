В Красногорске к осени отремонтируют 63 участка дорог

Короткая ссылка
Ещё 63 дорожных участка Красногорска отремонтируют к осени 2021 года. В том числе продолжается обновление Ильинского шоссе.
В Красногорске к осени отремонтируют 63 участка дорог
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Как передаёт телеканал «360», дорожное покрытие заменят на участке от круговой развязки с М9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе.

«Всего в Красногорске по проекту «Безопасные и качественные дороги» за сезон отремонтируют семь региональных и 56 муниципальных дорог, в том числе подъезды к деревням», — рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Сезон дорожного ремонта планируют завершить осенью. За это время в Красногорском округе улучшат 63 участка, а всего в Московской области — около 1,7 тыс.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить