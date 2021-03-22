Риелтор прокомментировала сделки посредством трейд-ин с недвижимостью в России

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Риелтор Галина Смирнова прокомментировала сделки посредством трейд-ин с недвижимостью в России.
Риелтор прокомментировала сделки посредством трейд-ин с недвижимостью в России
  • РИА Новости

«Как и в ситуации с автомашинами, вся «фишка» квартирного трейд-ин — в сервисе и потенциальных возможностях», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Смирновой, теоретически любой может самостоятельно продать свою квартиру и, если денег от продажи не хватит, получить небольшой кредит в банке, а на вырученные средства приобрести новую недвижимость, но по факту удобнее, если всем занимается застройщик или девелопер.

«А иногда по трейд-ин предоставляются такие услуги, которые обычный покупатель с кредитом не получит», — отметила эксперт.

Как добавила Смирнова, весь предлагаемый сервис отразится в цене сделки, но готовых платить за подобные услуги уже немало.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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