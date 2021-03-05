В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам

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В Санкт-Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медицинскому персоналу и водителям скорой помощи.
В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

На выплаты медицинским работникам государственных больниц из резервного фонда будет выделено более 3,1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Помощь будет оказана пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных) обязанностей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей этих работников в 2021 году», — заявили в администрации города.

Выплаты получат не менее 3192 медицинских работников. Ещё 7286 написали заявления. Они будут рассмотрены специальными комиссиями медицинских учреждений.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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