В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ростовской области выявили 273 случая COVID-19.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 74 418 заболевших. Выздоровели 65 018 человек.

В стационарах проходят лечение 1589 пациентов.

Вакцинацию против коронавируса сделали почти 90 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 100 случаев коронавируса за последние 24 часа. Выписаны 115 пациентов, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе зафиксировали более 48 тыс. случаев COVID-19.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

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