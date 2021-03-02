В школах Уфы введут уроки по экологии

Начальник управления образования Татарстана Елена Хаффазова сообщила, что в школах Уфы введут уроки, где детей будут учить правильно сортировать и утилизировать бытовые отходы.

Об этом сообщает mkset.ru.

Школьникам также расскажут о технологиях переработки вторсырья, перспективах нетрадиционной энергетики и энергосбережения.

Занятия будут проводиться в 1—11-х классах, а также в детских садах один раз в месяц в рамках классных часов, тематических суббот или внеурочной деятельности. По данным Хаффазовой, для занятий уже разработан материал и методическое сопровождение, рассчитанные на весь учебный год.

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