В школах Уфы введут уроки по экологии

Короткая ссылка
Начальник управления образования Татарстана Елена Хаффазова сообщила, что в школах Уфы введут уроки, где детей будут учить правильно сортировать и утилизировать бытовые отходы.
В школах Уфы введут уроки по экологии
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает mkset.ru.

Школьникам также расскажут о технологиях переработки вторсырья, перспективах нетрадиционной энергетики и энергосбережения.

Занятия будут проводиться в 1—11-х классах, а также в детских садах один раз в месяц в рамках классных часов, тематических суббот или внеурочной деятельности. По данным Хаффазовой, для занятий уже разработан материал и методическое сопровождение, рассчитанные на весь учебный год.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в парке «Зарядье» в Москве вновь открылся научно-познавательный центр «Заповедное посольство» для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить